Президент Венесуэлы Мадуро обратился к россиянам по случаю Дня Победы

Москва, 9 мая. Мужество и непоколебимость российского народа позволили победить фашизм во время Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэльский лидер поздравил жителей России с Днем Победы. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter. Мадуро напомнил, что в этом году отмечается 76 лет со дня исторической победы над фашизмом в ВОВ.

«Мы отмечаем 76 лет со дня исторической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Свой пост с поздравлением Мадуро сопроводил фотографией. На снимке запечатлено водружение Знамени Победы на крыше здания Рейхстага, пишет RT.

В Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли участие в праздничном митинге по случаю Дня Победы. Демонстрация началась с выноса Знамени Победы и российского флага, после чего военнослужащие посмотрели видеопоздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.