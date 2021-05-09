Президенты РФ и Белоруссии поздравили друг друга с Днем Победы

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.

Главы стран тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Лукашенко отметили, что народы в этих государствах чтут память героев, которые сражались на фронте и трудились в тылу, передает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры России и Белоруссии обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки дня. Они подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление партнерских отношений и союзничества между странами.

На параде Победы в Москве Владимир Путин произнес яркую речь. Лидер России раскритиковал попытки оправдания нацизма, и заявил, что нет оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Это выступление впечатлило западных зрителей, в том числе жителей Германии.