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Быстряков выразил надежду на празднования Дня Победы на Украине в будущем

Общество
Быстряков выразил надежду на празднования Дня Победы на Украине в будущем
Prt Scr youtube.com  /  ЭХО КИЕВА

Киев, 9 мая. Артист Владимир Быстряков рассказал, что сейчас со стороны Запада на молодежь оказывают влияния, чтобы она забыла о важности празднования Дня Победы.

Советский и украинский композитор и общественный деятель Владимир Быстряков рассказал, что, по его мнению, в произошедшем в годы Великой Отечественной войны должна покаяться не только Германия, но и вся Европа. Деятель культуры рассказал о том, что День Победы значит для его семьи.

По его словам, в войну несколько раз был ранен его отец. Быстряков подчеркнул, что он для него был не только примером героя, но и образцом для подражания.

«9 Мая у меня завязан с моей личной жизнью, с моим отношением к моему отцу, который прошагал всю эту войну и слава Богу остался жив», — рассказал композитор.

Он отметил, что сейчас молодому поколению трудно объяснить значимость праздника, потому что многие из них даже не застали своих дедов. Этим, по его словам, пользуются «западные партнеры», которые пытаются перепрограммировать общество и отчасти им это удается. Артист выразил надежду на то, что время расставит все по своим местам и на Украине снова станут отмечать День Победы, ведь это не только повод почтить подвиг своих предков, но и не допустить «духовной пандемии».

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