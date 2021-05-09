Российский кинооператор Лисов скончался на 81-м году жизни

Москва, 9 мая. Оператор Вадим Лисов, снявший фильмы «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба ВГИКа.

Вадим Лисов является заслуженным деятелем искусств РФ и народным артистом России. Помимо этого, он удостоен награды Ордена Дружбы. Его вручили Лисову за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также долгую плодотворную деятельность.

Недавно из жизни ушел российский кинорежиссер Эмиль Верник. Его сын — актер Игорь Верник поделился воспоминаниями об отце и о его любви к празднику Великой Победы.