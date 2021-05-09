Праздник со слезами на глазах: как Крым и Севастополь отпраздновали День Победы

В Крыму и Севастополе завершились праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. Во всех городах и районах полуострова в честь Дня Победы были организованы различные тематические конкурсы, выставки, экскурсии по интересным местам и многое другое, передает корреспондент ФАН.

Симферополь

В Симферополе 9 Мая отпраздновали военным парадом, в котором приняло участие около 2000 человек и более 76 единиц военной техники. Колонна стартовала в 10:00 с площади Амет-Хана Султана, после чего торжественным строем прошла до площади Советской под выкрики «Ура!» и дружные аплодисменты зрителей.

После официальной части на всех экранах, установленных к празднику, показали поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина и трансляцию московского парада. В этот день на улицах и в парках города люди гуляли с флагами, георгиевскими лентами и портретами своих славных предков, поздравляя друг друга с праздниками и исполняя военные песни.

Севастополь

В Севастополе на параде был представлен легендарный танк Т-34, который возглавил шествие военной техники, в числе которой были и современные виды вооружения: пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», танки Т-72Б3 и Т-72Б3М и другие.

Торжество традиционно проходило на улице Ленина и площади Нахимова, участие в нем приняло более 2000 военнослужащих, кадетов и юнармейцев. Кроме того, состоялась акция «Эскадра памяти», в рамках которой порядка 80 парусных судов вместе с фрегатом «Херсонес» совершили торжественный выход из Севастопольской бухты. Вечером на главной площади состоялся концерт, в ходе которого перед жителями и гостями города-героя выступил эстрадный певец Олег Газманов.

Керчь

Вместе с тем военный парад в честь Дня Победы прошел и в Керчи, где тоже была представлена различная военная техника и парадные расчеты войск. Также был проведен праздничный концерт «Марш Победы», на котором выступили духовой оркестр и творческие коллективы города, состоялась патриотическая акция «Вальс Победы».

Ялта

В Ялту прибыл малый ракетный корабль «Вышний Волочек», на котором экипаж проводил бесплатные экскурсии для жителей и гостей курортной столицы Крыма. Была и праздничная программа с концертами.

Кроме того, на вершине горы Ай-Петри ялтинские спасатели традиционно установили Знамя Победы. Начало этой акции было положено более 30 лет назад. Согласно легенде, партизаны однажды подняли на гору Ай-Петри красный флаг и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Из этой легенды и родилась традиция ― 9 Мая ежегодно водружать Знамя Победы на вершину. Копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии местные спасатели на протяжении многих лет в День Победы ровно в 10:00 поднимали на высоту 1234 метра.

mchs.rk.gov.ru / Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом в этом году не было шествия «Бессмертного полка», однако многие крымчане все равно вышли в город с портретами своих предков, которые воевали против фашистов во время Великой Отечественной войны. Кроме того, парады Победы прошли только в Севастополе, в Симферополе и в Керчи. По завершении всех мероприятий в 22:00 в Крыму и в Севастополе начнется праздничный салют.

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