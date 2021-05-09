Участники парада Победы в Москве получили награды Минобороны РФ

Москва, 9 мая. Некоторые военнослужащие, принимавшие участие в параде Победы на Красной площади, по окончанию мероприятия были награждены ведомственными медалями Минобороны РФ.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, награждение проводил начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко.

Также было отмечено, что парадный расчет военной полиции участвует в главном военном параде страны уже в третий раз. В текущем году расчет представляли военнослужащие военной полиции Центрального военного округа.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу высоко оценили парад Победы, который состоялся на Красной площади в Москве.