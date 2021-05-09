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Британцы рассказали, как Китай может обернуть мощь американской авиабазы против США

Армия
Британцы рассказали, как Китай может обернуть мощь американской авиабазы против США
wikipedia.org  /  Alert5 / CC BY-SA 4.0

Лондон, 9 мая. Китай может заполучить американскую военную базу и обернуть ее мощь против Соединенных Штатов, считают британские аналитики.

Пекин намерен провести реконструкцию военного аэродрома, некогда принадлежавшего США, на территории одного из островов Республики Кирибати с разрешения местного правительства, рассказали авторы издания The Daily Mail, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, небольшой островок, расположенный в Тихом океане, когда-то служил авиабазой для американских самолетов во времена Второй мировой войны. Журналисты подчеркнули, что этот объект находится в 2896 километрах от границ США.

Руководство КНР может получить значительное преимущество в гипотетическом вооруженном противостоянии с Соединенными Штатами при помощи наращивания сил в этом регионе, уверены авторы материала. По мнению аналитиков, аэродром может быть не только восстановлен, но и модернизирован, в результате чего у Китая появится возможность развернуть на острове истребители и разведывательные самолеты.

Некогда американский аэродром в настоящий момент является заброшенным и используется лишь в случае необходимости во время чрезвычайных ситуаций, уточнили эксперты. Они добавили, что Пекин планирует потратить на реставрацию объекта 4,2 миллиона долларов.

Ранее китайские аналитики заявили, что США столкнутся с «абсолютным кошмаром» в случае начала вооруженного конфликта Соединенных Штатов с РФ и КНР.

сша китай авиабаза аэродром кирибати the daily mail
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