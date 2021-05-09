В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы

Вашингтон, 9 мая. Авиационная часть московского парада в честь Дня Победы произвела сильное впечатление на зарубежных пользователей Сети.

Репортаж о параде на Красной площади выложил на своей странице в Twitter известный американский военный эксперт Х. И. Саттон, его слова и наиболее типичные комментарии его читателей представляет «ПолитРоссия». Внимание жителей США привлек в первую очередь российский истребитель пятого поколения Су-57, который пролетел над российской столицей наряду с десятками других боевых самолетов и вертолетов ВКС РФ.

«Красивый самолет . <…> Самолеты Сухого вообще выглядят убийственно»,— написал сам Х. И. Саттон.

Его читатели согласились с мнением эксперта и признали угрожающий внешний вид российского истребителя, а также могучий звук его двигателей. Пользователи Сети из США призвали всерьез относиться к модернизированной Российской армии, Военно-морскому флоту и боевой авиации, отметив их успешную модернизацию на протяжении многих лет. Убедительным свидетельством стал полет «убийственного красавца» Су-57 над Москвой в день празднования Великой Победы.

Ранее сообщалось, что российские истребители пятого поколения Су-57 смогут передавать информацию об обнаруженных воздушных целях наземным средствам ПВО.