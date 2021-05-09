Представитель Facebook осудил блокировку Дональда Трампа

Вашингтон, 9 мая. Сопредседатель надзорного совета Facebook Майкл Макконелл осудил решение администрации соцсети о продлении блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее Youtube, Instagram, Twitch, Twitter и Facebook заблокировали аккаунты американского политика и бизнесмена на разные сроки. Решения платформ связано с мнением Трампа по захвату Капитолия в Вашингтоне 6 января.

Макконелл подчеркнул, что решение администрации соцсети о бессрочной блокировке не соответствует правилам площадки.

«Мы сказали, что они (администрация соцсети. — Прим. ФАН) неоправданно заблокировали его на неопределенный срок, они не дали этому никаких объяснений, в их правилах нет такого положения, это неправильно», — сказал Макконелл в эфире местного телеканала.

Ранее сообщалось, что представители республиканской партии США хотят оштрафовать соцсети за блокировку аккаунтов политиков.