Дочка певицы Ханны пела песни во время полета на вертолете

Дубай, 9 мая. Российская певица Анна Иванова, известная под псевдонимом Ханна, отправилась вместе с семьей на отдых в ОАЭ, откуда радует поклонников видео и яркими снимками.

Звездное семейство в полном составе уже насладилось палящим солнцем и морской прогулкой на яхте. Поэтому Ханна вместе с мужем, директором лейбла Black Star Пашу, чтобы разнообразить отдых, решили осмотреть Дубай с высоты птичьего полета — на вертолете.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала в серию кадров, на которых показала, как они готовятся к этому приключению. Пара даже не сомневалась, стоит ли брать на борт двухлетнюю дочь Адриану. По словам певицы, девочка растет очень любознательной, поэтому всегда реагирует на подобные приключения с восторгом.

«Наша малышка — за любой движ. Постоянно хочет на машинку, на паровозик, на кораблик, туда-сюда, все ей надо увидеть, все попробовать», — объяснила артистка.

В кабине воздушного судна маленькая Адриана выглядела очень сосредоточенной и серьезной, однако как только вертолет поднялся в воздух, малышка тут же развеселилась. Сначала дочку Ханны заворожил вид, который открывается из кабины на океан, а потом она и вовсе принялась развлекать своих звездных родителей и пилота, громко исполняя песни.

Ранее Ханна ответила на слухи о беременности и заявила, что ее расстраивают замечания к фигуре. Певица пошутила, что у каждой девушки может быть небольшой животик и это абсолютно нормально. Ни о какой беременности речи не идет.