Десять американских десантников пострадали при высадке на учениях в Эстонии

Таллин, 9 мая. Высадка крупного подразделения американских десантников на эстонском аэродроме Нурмсе привела к травмированию как минимум десяти военнослужащих США.

Маневры под кодовым названием Swift Response начались еще 5 мая, однако десантирование частей 82-й дивизии американской армии произошло только 8 мая. Из 600 десантников десять были вынуждены обратиться в эстонские больницы с различными повреждениями, что подтвердили в посольстве США в Таллинне.

«Это обычная часть воздушных операций, <…> ни одна из травм не опасна для жизни, большинство солдат вернулись к работе», — заявил в пресс-службе дипломатического ведомства.

При этом трое американских военнослужащих госпитализированы с травмами ног, признали в посольстве США.

Ранее сообщалось о подоплеке учений Swift Response, проходящих в Эстонии.