Пенсионерка погибла в перевернувшейся иномарке под Вологдой

Вологда, 9 мая. Легковая машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла пожилая женщина, находившаяся на пассажирском сиденье.

Смертельная авария произошла на четвертом километре трассы Лентьево — Судское, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Жертвой ДТП стала 78-летняя пассажирка автомобиля марки SsangYong.

Трагедия случилась в Устюженском районе. Женщина, сидевшая за рулем иномарки, потеряла управление и вылетела в кювет. Машина перевернулась через крышу, в результате чего пожилая гражданка, которая находилась в салоне, получила несовместимые с жизнью травмы. Водителю госпитализация не потребовалась.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Причины аварии будут установлены в ходе проверки.

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