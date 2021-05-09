Ревнивец из Забайкалья зарезал жену и сознался полиции

Чита, 9 мая. Сотрудники Следственного комитета возбудили дело в отношении местного жителя после обнаружения тела женщины, умершей в результате насилия.

По предварительным данным, 49-летний мужчина из города Хилок напал на свою сожительницу в приступе ревности, нанеся ей многочисленные ножевые ранения. Потерпевшая скончалась на месте.

Полицейские задержали предполагаемого преступника. Он дал признательные показания. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Суд в скором времени изберет фигуранту меру пресечения.

Пьяный житель украинского села Михайловка потребовал от жены еды, но получил отказ, сообщало Федеральное агентство новостей. Он расправился с обидчицей с помощью кухонного ножа.