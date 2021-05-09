Депутат Государственной думы Алексей Журавлев встретил День Победы в Тверской области

Тверь, 9 мая. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев посетил Тверскую область. Свой визит он начал с возложения цветов к мемориалу Советскому солдату у Ржева, установленному в 2020 году.

Туда политик прибыл ранним утром вместе с местными партийцами и их семьями. Почтив память погибших бойцов, Алексей Журавлев пообщался с участниками праздничных действий.

«Приятно видеть, что сегодня здесь, у мемориала, собралось столько людей. Что, несмотря на все попытки сфальсифицировать историю и переписать ее, память о подвиге советских солдат у нашего народа жива. Нельзя допускать, чтобы правда о Великой Отечественной войне была извращена», — заявил депутат.

Слова политика нашли отклик среди посетителей мемориала. Многие подходили к лидеру «Родины» поблагодарить его за честную позицию, а многие искали у него помощи в решении личных проблем. Алексей Журавлев никого не оставил без внимания. Выслушав каждого, он пообещал, что постарается посодействовать как на региональном, так и на федеральном уровне.

Из Ржева депутат вместе с однопартийцами отправился в Тверь. Там его уже ждали юные активисты военно-патриотической организации «Памяти 6-й роты ВДВ», занимающейся полевой и архивной поисковой работой на территории Тверской области. С ними председатель «Родины» возложил цветы к Мемориалу Победы. Он отметил, что рад заинтересованности молодого поколения в сохранении исторической памяти и подчеркнул важность преемственности в передаче знаний о подвигах солдат.

«Ребята из поисковых отрядов делают большое дело, они большие молодцы. Несмотря на свой юный возраст, они уже изо всех сил работают, чтобы сохранить историческую память нашего народа. Вот это надо всячески поддерживать вместо того, чтобы переписывать учебники истории, извращая факты», — сказал Алексей Журавлев.

Тему образования политик поднял и на Совете ветеранов Московского района Твери, куда он прибыл вместе с поисковиками после возложения цветов к Мемориалу Победы. Поздравив ветеранов с праздником, лидер «Родины» рассказал, что считает необходимым ввести в школах уроки начальной военной подготовки. Он подчеркнул, что «Родина» уже выступала с соответствующим законопроектом в Госдуме, однако он был отклонен «либеральным правительством».

«А ведь начальная военная подготовка — это же не столько про то, как автомат собирать, сколько про патриотизм, уважение к старшим, к истории России», — высказался политик.

Депутат так же вдумчиво пообщался с ветеранами. В ходе беседы было выдвинуто несколько предложений, которые местные члены партии постараются осуществить на региональном уровне. Алексей Журавлев пообещал принять самое деятельное участие в реализации этих инициатив. Он отметил, что знает о войне не понаслышке: и дед, и отец политика — фронтовики.

«Очень важно оказывать поддержку всем категориям населения, пережившим Великую Отечественную войну. Недавно я выступал с законопроектом, который должен был освободить от взноса за капитальный ремонт детей войны. Более того, уже сейчас в 30 регионах для них действуют местные льготы, хотя федеральный закон «О детях войны» не могут принять с 2006 года», — сказал Алексей Журавлев.