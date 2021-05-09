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Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы

Общество
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 9 мая. Писатель Михаил Шахназаров ответил народному артисту РФ Дмитрию Назарову на скандальный стих с критикой парада Победы.

Назаров перед 76-летием Победы «отличился» критикой парадов 9 Мая. Актер выложил в Instagram видео, в котором продекламировал стихотворение собственного сочинения на тему торжественного шествия военных. В «произведении» звезда сериала «Кухня» пытается усомниться в целесообразности парадов.

Шахназаров, известный сатирическими стихотворениями, назвал сочинение Назарова плохим, а самого артиста – «никаким поэтом». Писатель раскритиковал актера за «самосвал пафоса» и рекомендовал заниматься своим делом. По словам Шахназарова, Голливуд и европейский кинематограф держат высокую планку только из-за того, что все его представители думают о работе и зрителе, чего нельзя сказать о российских деятелях экрана.

«Лучше заниматься своим делом. А такие стихи лучше читать не на публику, а в кругу друзей. Потому что я знаю: даже если стихи плохие, пьяная компания все равно оценит. Поэтому, Дмитрий, болейте за «Спартак», играйте в спектаклях и сериалах. И давайте думать о том, что нас что-то должно цементировать. Или вам другие парады придутся по нраву?» – сказал Шахназаров.

Также писатель продекламировал собственное стихотворение, адресованное Назарову. В нем Шахназаров пародирует вопросительную интонацию артиста, задаваясь вопросом о целесообразности спектаклей, «бездарного кино» и оппозиционных лозунгов (которые Назаров, вероятно, разделяет).

Затем писатель интересуется, зачем нужны «наивные стишата, которым автор сам и рад», а также критика парада – ее Шахназаров сравнивает с нечистотами. В последнем четверостишии он намекает на то, что мрачное восприятие действительности Назаровым связано с вредными привычками артиста.

«Я понимаю: власть-пройдоха до жизни тяжкой довела, и стало больно, стало плохо... Да, всем нам плохо с похмела», - зачитал Шахназаров на своем YouTube-канале «Шах и Мат».

Ранее на выпад Назарова ответил тележурналист Владимир Соловьев. Он предложил «кухонному» противнику парадов отказаться от проектов с госучастием и оценить свою реальную востребованность. Соловьев дал понять, что популярность Назарова во многом обеспечивается государственными деньгами, без которых он вряд ли сможет сниматься в высокобюджетном кино.

назаров шахназаров парад победы
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