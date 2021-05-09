Российский блогер Маврин поразил американцев рассказами о войне

Лос-Анджелес, 9 мая. Российский блогер Глеб Маврин, который проживает в США, спросил у рядовых американцев, что они знают об истории Второй мировой войны, однако ответить никто не смог.

Видеозапись разговора с жителями Соединенных Штатов была опубликована на YouTube-канале блогера.

«Это сражение между Россией и США? Я не помню», — ответил один из американцев на вопрос Маврина.

Российский блогер рассказал жителям Америки об истории войны, а также о том, как отмечается День Победы. Больше всего граждан США поразила информация о жертвах этих страшных времен. Они также сравнили 9 Мая с Днем независимости в Вашингтоне.

Как стало известно ранее, пранкеры Вован и Лексус предложили сенатору США ввести новые санкции.