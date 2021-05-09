Вдвое больше россиян приняли участие в шествии «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая. Около 5 миллионов заявок было подано на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в 2021 году. Об этом рассказали организаторы акции.

В сравнении с 2020 годом количество участников увеличилось на 2,5 млн человек. Россияне подавали заявки онлайн на сайте проекта и в соцсетях.

«Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в Бессмертном полку онлайн», — отметили организаторы шествия.

Акция проходила в режиме онлайн из-за эпидемиологической обстановки в стране. Однако это не помешало россиянам вспомнить о своих родственниках, воевавших за победу.

Ранее американский блогер Pyredox посмотрел репортаж о «Бессмертном полке» и пришел в восторг от празднования Дня Победы в России. Американец выразил желание побывать в России.