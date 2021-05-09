Жительница Челябинска пострадала после столкновения с электросамокатом

Челябинск, 9 мая. Молодой человек на электросамокате сбил женщину-пешехода. Потерпевшей понадобилась помощь врачей.

Дорожный инцидент с арендованным электросамокатом произошло на улице Гагарина в столице Челябинской области. Восемнадцатилетний юноша, разъезжая по тротуару на самокате, совершил наезд на проходящую мимо женщину.

Горожанка получила травмы, ей потребовалась помощь прибывшей на место бригады медиков, сообщили в пресс-службе городского УГИБДД.

Жительница Набережных Челнов со скандалом выгнала подростка на самокате из «своего двора», писал ФАН.