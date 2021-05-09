Нурмагомедов попросил президента UFC Уайта организовать бой Махачеву

Махачкала, 9 мая. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой организовать поединок Исламу Махачеву.

Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter-аккаунте неожиданно обратился к главе UFC Дане Уайту. Завершивший карьеру спортсмен напомнил, что президент промоушена давал определенное обещание легковесу Исламу Махачеву. Судя по всему, Нурмагомедов намекнул на новый поединок бойца.

«Этот парень хочет рыбы. Дана Уайт, в прошлый раз ты ему обещал», — отметил бывший чемпион UFC.

Уайт на обращение Нурмагомедова пока никак не отреагировал. Свой последний поединок Махачев провел в марте этого года. Российский боец досрочно победил Дрю Добера.

Ранее президента UFC обвинили в сексуальной связи с девушками-бойцами. Об этом рассказал Джошуа Фабиа, тренер бывшего бойца промоушена Диего Санчеса.