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Участница парада Победы в Твери получит подарок за марш без ботинка

Общество
Участница парада Победы в Твери получит подарок за марш без ботинка
tver.ru  /  Администрация города Тверь

Тверь, 9 мая. Курсантка тверской кадетской роты СОШ №16 приняла участие в параде в честь Дня Победы. Во время мероприятия девушка потеряла ботинок, но продолжила маршировать.

Поступок юной участницы парада не остался без внимания властей региона. Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что курсантка получит подарок. Что именно ей преподнесут, глава региона не уточнил. Девушка не нарушила строй и прошла маршем вместе со всеми тверскими кадетами, напомнил Руденя.

«Мы обязательно поощрим юную участницу парада в Твери, проявившую настоящую выдержку. Наша молодежь хранит ценности поколения победителей: единство, ответственность и верность товарищам», — отметил глава Тверской области в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В параде Победы в Москве на Красной площади сегодня принял участие и глава российского государства Владимир Путин. Выступление президента РФ восхитило немецких пользователей Сети. Немцы крайне эмоционально отреагировали на речь Владимира Путина.

тверь парад день победы
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