Жертвой ДТП под Самарой стала 43-летняя женщина

Самара, 9 мая. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Самарой. По факту случившегося проводится проверка.

Смертельная авария произошла на Обводной дороге в Красноярском районе. Водитель за рулем автомобиля Great Wall допустил столкновение с Kia Rio. Обе машины от удара выехали на встречную полосу, по которой двигался грузовик.

В результате ДТП пострадали четверо: оба водителя иномарок и двое пассажиров Great Wall. Женщина, находившаяся на пассажирском сиденье Kia, получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Им предстоит установить виновника ДТП и обстоятельства случившегося.

Один человек стал жертвой ночного ДТП в центре Новосибирска, сообщал ФАН. Автомобиль погибшего сначала столкнулся со встречным Toyota Camry, после чего въехал в световую опору.