Уникальная ГЭС с дамбой в Охотском море сделает Россию водородной сверхдержавой

Москва, 9 мая. Строительство приливной электростанции в Охотском море позволит России стать мировым лидером по производству водорода. Проект ГЭС оценивается в 60 млрд долларов.

Уникальные особенности Охотского моря позволяют РФ сохранить статус энергетической сверхдержавы даже в эпоху зеленой энергии. Как сообщает YouTube-канал «Легенда 2020», Россия может построить гидроэлектростанцию приливного типа, мощность которой превзойдет даже ведущие ГЭС и АЭС планеты.

В Пенжинской губе – месте, где полуостров Камчатка стыкуется с материком – происходят рекордные приливы. Вода здесь поднимается на 9-13 метров на площади 21 тыс. квадратных километров (примерно равной Крыму). Объем прибывающей за одни сутки воды составляет 500 кубических километров – для сравнения, вся река Волга прогоняет такой объем через ГЭС за два года.

Предполагается, что мощность приливной электростанции с дамбой в Пенжинской губе может составить 100 гВт/ч. Сегодня крупнейшая ГЭС мира, китайская «Три ущелья», производит всего 22 гВт/ч, а Саяно-Шушенская ГЭС – 6,4 гВт/ч. Атомные электростанции также во много раз уступают проекту по производительности: к примеру, создаваемая Росатомом АЭС «Аккую» в Турции планируется на 4,8 гВт/ч.

Помимо уникальной мощности, к преимуществам проекта в Охотском море относят экологичность. АЭС и теплоэлектростанции считаются «грязными» и потенциально опасными для окружающей среды, тогда как ГЭС и ветряки относят к самым чистым источникам энергии. Даже возможная катастрофа дамбы не нанесет ущерба экологии региона, так как ее работа обеспечивается вращающей турбины водой.

К проблемам дальневосточного проекта относят стоимость реализации (60 млрд долларов) и отсутствие потребности прилегающих регионов в больших объемах энергии. Однако оба пункта перечеркиваются возможностью производства водорода, требующего крайне больших энергоресурсов. Здесь же РФ может построить завод по сжижению водорода для его экспорта в Японию, ЕС и другие страны.

«Россия сможет стать главным мировым производителем зеленой энергии, что позволит не просто получать сверхприбыли, но и кардинально изменить геополитический баланс, сделав страну новой энергетической сверхдержавой. Этот проект можно сравнить с замочной скважиной, через которую проглядывается новый энергетический уклад», - говорится в видео

Действующая энергетическая стратегия России предполагает наращивание экспорта водорода с 0,2 млн тонн в 2024 году до 2 млн тонн уже к 2035 году. Согласно плану, в середине XXI века продажа водорода на внешних рынках должны приносить стране около 100 млрд долларов ежегодно. Это позволит не только сократить зависимость РФ от экспорта невозобновляемых ресурсов, но и обеспечить ее доминирование на рынке новой энергетики.