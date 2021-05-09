Россиянам рассказали, какой курс рубля ожидается после майских праздников

Москва, 9 мая. Рубль сохраняет стабильность на майских праздниках, его поддерживают цены на нефть. Чего ожидать от курса после выходных, рассказали эксперты.

Стабильность рубля к иностранным валютам поддерживает нейтральность политических событий в России, а основное движение задает биржа. До 11 мая курс национальной валюты будет находиться в диапазоне 75–78 рублей за доллар. Одним из первообразующих факторов динамики курса нацвалюты являются политические риски, отметила аналитик QBF Екатерина Киселева.

Рубль по-прежнему получат поддержку от роста цен на нефть. Позитивный сценарий — сохранение котировок на сорт Brent в районе 62–65 долларов за баррель или рост в сторону 70 долларов за баррель, отмечает агентство «Прайм».

При отсутствии существенных событий курс доллара в мае может составить 74,5–75,5 рубля за единицу и 89–91 рубль за евро. В случае негативных событий американская валюта может подорожать до 79–83 рублей за доллар.

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее спрогнозировал укрепление рубля до 73 единиц к доллару при сохранении роста нефтяных котировок и спроса на активы развивающихся стран.