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Лариса Лужина объяснила, как бог наказывает ее за предательство мужа

Шоу-бизнес
Лариса Лужина объяснила, как бог наказывает ее за предательство мужа
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 9 мая. Актриса Лариса Лужина поделилась неожиданными подробностями личной жизни. Народная артистка РСФСР рассказала о предательстве, за которое теперь несет наказание.

Лужина была замужем четыре раза, однако старость она проводит в одиночестве. По словам актрисы, самые крепкие чувства у нее были к первому супругу, оператору Алексею Чардынину. Однако им пришлось длительное время жить на расстоянии, что в итоге привело к развалу брака.

Вторым мужем Лужиной стал кинооператор Валерий Шувалов. Именно от него актриса родила своего единственного сына Павла. Звезда советского кино считает, что могла бы и не разводиться со вторым супругом, но влюбилась в сценариста Владимира Гусакова.

Заводить отношения на стороне Лужина не собиралась, так как не хотела обманывать Шувалова. Роман с Гусаковым, который впоследствии стал ее третьим мужем, актриса считает предательством по отношению ко второму мужу и к сыну.

«Думаю, бог меня наказывает за предательство Валеры. Сегодня у меня нет человека, которому можно было довериться, есть только сын, которого я обожаю», — объяснила артистка в интервью «Собеседнику».

Лариса Лужина, которую в шестидесятые годы называли иконой стиля, отметила 82-летие 4 марта. Актриса дала большое интервью ФАН и рассказала, как начиналась ее карьера.

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