Вертолетный полк ЗВО поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Военнослужащие отдельного вертолетного полка Ленинградского объединения ЗВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Павловске.

Военные вместе с юнармейским отрядом пушкинской средней школы спели песни военных лет и прошествовали под окнами Дома Ветеранов торжественным маршем.

Помимо этого, вертолетчики подарили цветы и памятные подарки семье военного летчика подполковника в отставке Леонида Чеченкина.

«Вы — наша гордость, наша сила, наше спасение. Вы подарили нам Победу, а вместе с ней жизнь, любовь, надежду и мирное небо над головой», — высказался штурман вертолетного звена Ми-8 майор Александр Гудзяк.

Леонид Степанович Чеченкин родился в 1928 году. Во время войны он воевал в партизанском отряде в селе Вагино Смоленской области. Окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов им. Марины Расковой. Дважды находился под оккупацией в районе деревень Белый Берег и Козюлино. Он служил на 250-й авиабазе дальней авиации, 4-й и 76-й воздушных армиях. За время службы управлял истребителем Як-19, а также бомбардировщиками Ту-2 и Ил-28.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял участие в Параде Победы на Красной площади и лично навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Светличного.