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Екатерина Стриженова объяснила, почему не считает 9 Мая скорбным днем

Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова объяснила, почему не считает 9 Мая скорбным днем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 мая. Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова на своей странице в Instagram поделилась мнением, как нужно отмечать День Победы. По ее словам, 9 Мая — не день для скорби.

Звезды российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Одни с восхищением наблюдают за парадом в честь годовщины Великой Победы, другие же заявляют, что 9 Мая — это день память и скорби, ведь Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей.

Такое мнение не поддерживает Екатерина Стриженова, которая отметила, что подобные дискуссии поднимаются каждый год. По словам телеведущей, для нее День Победы всегда был праздником, собирающим за одним столом несколько поколений. 9 Мая необходимо вспоминать подвиги дедов и прадедов и поднимать бокалы за мирную жизнь, объяснила звезда.

«Точно знаю, что для ветеранов 9 Мая — это праздник! Да, со слезами на глазах, потому что не все дожили до этого счастливого дня, но все «приближали, как могли»!» — высказалась Стриженова.

Скорбеть о миллионных потерях стоит в день, когда началась Великая Отечественная война, а именно 22 июня. В эту дату в каждую семью пришло горе, а за ним — первые похоронки, рассуждает телеведущая. Стриженова призвала своих подписчиков 9 Мая радоваться, поздравлять друг друга с Победой и петь любимые военные песни.

Многие звезды в годовщину Победы рассказали о своих родственниках-фронтовиках. Так, бабушка актрисы Натальи Антоновой ушла на фронт в 18 лет и до конца войны была старшиной медицинской службы армейского полевого госпиталя.

стриженова день победы 9 мая вов
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