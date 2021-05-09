Денис Черышев отдал голевую передачу в 100-м матче за испанскую «Валенсию»

Валенсия, 9 мая. Российский полузащитник Денис Черышев сделал результативную передачу в юбилейном матче за «Валенсию».

Футболисты «Валенсии» со счетом 3:0 разгромили «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании, который прошел на стадионе «Месталья». Эта игра стала 100-й в составе «летучих мышей» для российского полузащитника Дениса Черышева.

Более того, он отметился голевой передачей. Всего на счету 30-летнего Черышева десять голов и десять результативных передач в 100 матчах за клуб из одноименного города. В составе «Валенсии» российский игрок выступает с 2019 года.

Ранее Алексей Миранчук забил свой седьмой гол в сезоне за итальянскую «Аталанту». Российский полузащитник помог своему клубу разгромить «Парму».