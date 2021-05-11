Психолог Абравитова дала совет родителям, как не навредить гениальному ребенку

Гениальность представляет собой некое отклонение от нормы, при котором человек глубоко погружается в определенную сферу деятельности. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, в некоторых случаях родители могут нанести ребенку психологическую травму, если будут добиваться от него такого же поведения, как и у остальных детей.

«Гениальность — это в некоторой степени отклонение от нормы с углублением в какую-то одну сферу деятельности. Получается, что именно через нее ты видишь и чувствуешь этот мир. У обычных же людей внимание распределяется тонким слоем на все направления. Если они чем-то и увлекаются сильно, то, как правило, на короткое время», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова подчеркнула, что если родители заметили нетипичные интересы у ребенка, то они не должны сразу добиваться от него изменения в поведении.

«Детский психолог поможет разобраться в такой ситуации. Именно на гениальность рассчитывать, конечно же, не стоит. Это редкий дар. Однако в любом случае нужно разобраться, что происходит с вашим чадом. Это позволит наладить отношения с ним и помочь ему правильно выстроить жизнь, чтобы он мог спокойно жить и развиваться», — отметила собеседница Федерального агентства новостей.

vk.com / Марианна Абравитова

В завершение она добавила, что не только дети, но и взрослые люди могут страдать от того, что видят отличие своего мировосприятия от взглядов окружающих.

«Конечно же, лучше принять себя со всеми своими особенностями и, отталкиваясь от этого, организовать свою жизнь так, чтобы вам было комфортно. Я считаю, что именно от этого зависит уровень счастья — в гармонии ли ты со своим я, не винишь ли себя, не стараешься ли переломить», — подытожила психолог.

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