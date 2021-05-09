Вторая Индия: странам Африки предрекли катастрофу из-за отсутствия вакцины

На протяжении нескольких недель весь мир находится в оцепенении от страшной трагедии, которая разворачивается в Индии, где погребальные костры горят, не останавливаясь ни на секунду. Ежесуточно в Индии регистрируют более 400 тысяч новых случаев заражения COVID-19, число жертв и заболевших не уменьшилось даже после получения иностранной гуманитарной помощи от небезразличных государств.

В конце марта в отчаянной попытке обуздать инфекцию индийское правительство ограничило экспорт вакцин от коронавируса из своих гигантских производственных центров, чтобы удовлетворить некоторые из наиболее насущных потребностей страны. Теперь последствия этого шага разыгрываются по всему миру.

В марте Кения как страна с низким уровнем дохода получила чуть более 1 млн. доз вакцин от Глобального альянса по вакцинации и иммунизации и Всемирной организации здравоохранения. Теперь альянс прекратил поставки препаратов в Африку из-за случившегося кризиса в Индии. Кенийцы, изначально претендовавшие на прививку, во что бы то ни стало пытаются пройти вакцинацию.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Одна из бывших медицинских сотрудников — 60-летняя гражданка Кении Беатрис Гату — в интервью журналистам призналась, что пыталась записаться на прививку в нескольких районных медицинских учреждениях, но тщетно — препарат закончился. Женщине посоветовали обратиться в больницу Кениата, являющуюся главным госпиталем страны.

«Мне пришлось встать в 5 утра, чтобы успеть на процедуру», — сказала она она.

Несмотря на возникающие проблемы, кенийское правительство более позитивно оценивает государственную прививочную кампанию.

Президент Кении Ухуру Кениата лично заверил своих граждан, что они смогут получить вторую дозу препарата, если получат первую.

После заявления многие кенийцы забеспокоились и ринулись за первой прививкой.

Например, 53-летний Мартин Мутисия специально поторопился привиться, чтобы успеть получить вторую вакцину.

«Я беспокоюсь, потому что должно быть две прививки, но я не знаю, если этого не произойдет, каким будет наихудший сценарий», — поделился кениец.

Всемирная организация здравоохранения считает, что Кения, как и Индия, столкнется со страшными последствиями очередной вспышки коронавируса из-за нехватки медицинских препаратов и отсутствия необходимой вакцинации. Эксперты подчеркивают, что в странах Африки препарата хватит еще на несколько дней, а обещаний по поводу поставок второй партии пока нет.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

«Понятно, что вторая доза не придет в Кению вовремя. Это меня беспокоит. Все, кто сделал первую прививку, не получат свою вторую дозу, как планировалось», — сказал представитель ВОЗ в Кении Руди Эггерс.

Кроме всего прочего, в четверг представители ВОЗ заявили, что задержки с поставками вакцин рискуют открыть дверь для новой волны инфекций на континенте и появления новых вариантов COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Индия получила гуманитарную помощь от иностранных государств, но не использует ее по назначению. Медицинские работники и местные чиновники все так же сетуют на разрушительные последствия третьей вспышки коронавируса и жалуются на острую нехватку медицинского оборудования, что вызывает немало вопросов со стороны благотворителей.