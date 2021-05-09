Названы паевые фонды с наибольшей доходностью по итогам апреля

Москва, 9 мая. Апрель 2021 года закончился успехом для немногих розничных фондов, заявляют аналитики.

Для рынка коллективных инвестиций с точки зрения доходов прошлый месяц был менее успешным, чем март. Индекс Московской биржи за апрель почти не вырос и остался около отметки 3544 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил почти 0,5 и закрыл месяц на уровне 1485 пунктов. При этом убыточным был только каждый четвертый из крупных розничных фондов.

«Впрочем, больше половины фондов принесли доход менее 1%, и лишь только у семи ПИФов он составил 5–7%», — отмечает «Коммерсантъ».

Фонды, ориентированные на корзину драгоценных металлов — платину, палладий и серебро, продемонстрировали рост стоимости пая. Доходность таких фондов по итогам апреля составила 3,3–5%.

Наибольшая прибыльность зафиксирована в отношении фондов, ориентированных на инвестиции в высокотехнологические компании и компании легкой промышленности — 7–8,5%.

Приток средств в фонды, которые инвестируют в российские активы и облигации, составил 40 млн долларов по итогам недели, завершившейся 5 мая.