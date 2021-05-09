Всемирная организация здравоохранения передала Сирии 40 машин скорой помощи

Дамаск, 9 мая. Сирийский минздрав объявил о получении 40 машин скорой помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает агентство SANA.

Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Гобаш осмотрел полученные автомобили. Чиновник пояснил, что они современны и полностью оборудованы. Глава ведомства распорядился немедленно включить новую технику в работу.

«За последние три года ВОЗ предоставила 51 машину скорой помощи для поддержки сирийской системы здравоохранения, которая потерпела множество неудач во время войны, но по-прежнему оказывает медицинские услуги», — заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии Акджемал Магтымова.

Магтымова высоко оценила усилия сирийского минздрава в борьбе с коронавирусом, которые позволили стабилизировать ситуацию за короткое время.

Пандемия в Сирии

По данным ресурса Worldometers, Сирия находится на 125-м месте в общей статистике по коронавирусной инфекции. За все время пандемии там заразились 23 319 человек.

Страна пережила три волны COVID-19. Основной пик заболеваемости пришелся на 22 марта 2021 года: тогда за сутки медики диагностировали 172 новых случая.

Во многом стабилизации ситуации с пандемией способствовала помощь России. В конце апреля Москва направила Дамаску партию из 203 тысячи доз вакцины в рамках международной инициативы COVAX.

Рассказывая об этом, глава минздрава Сирии отметил необходимость продолжения сотрудничества для своевременного завершения поставок вакцины в страну.

Восстановление системы здравоохранения

В список оборудования поставленных ВОЗ машин входит все необходимое для экстренного оказания помощи: кислородные баллоны, регулятор потока, портативное электрическое устройство для забора жидкости, аптечка первой помощи, манометр, ручное реанимационное устройство и т. д.

Covid-19: Compounding 10 Years of Health Crises in Syria https://t.co/AWmkdIRIR0 — Syria COVID19 Update (@Covid19Syria) February 19, 2021

Система здравоохранения в Сирии продолжает восстанавливаться после войны. В ходе терактов и атак боевиков 801 машина скорой помощи была уничтожена.

Международная поддержка, в том числе со стороны Москвы, помогает Дамаску справиться с ситуацией и наладить систему здравоохранения на сложном этапе восстановления в эпоху коронавируса.