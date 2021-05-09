«Монако» с Александром Головиным победил «Реймс» в 36-м туре чемпионата Франции

Реймс, 9 мая. Футболисты «Монако» одержали гостевую победу над «Реймсом» в матче чемпионата Франции. В игре принял участие российский полузащитник Александр Головин.

Александр Головин 9 мая вышел на поле впервые поле того, как заразился коронавирусной инфекцией. Полузащитник сборной России принял участие в матче с «Реймсом», который прошел на стадионе «Огюст Делоне II». Автором единственного мяча в этой игре стал вингер «Монако» Элиот Матазо. В первом тайме судья назначил пенальти в ворота хозяев, однако после подсказки бригады VAR 11-метровый был отменен.

Благодаря победе «Монако» набрал 74 очка. Подопечные Нико Ковача занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» с 42 баллами в активе располагается на 13-й позиции.

Ранее трансферная стоимость 24-летнего Александра Головина увеличилась на 4 миллиона евро. Соответствующую информацию опубликовал портал Transfermarkt.