«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга

Водное шествие: суда под флагами ВМФ впервые прошли по рекам и каналам Северной Венеции. К ним присоединились около ста празднично украшенных гидроциклов. Суда выстроились в четыре звена, как названия четырех российских флотов: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский.

Еще одну колонну по аналогии с «Бессмертным полком» посвятили победителям Великой Отечественной войны на назвали «Бессмертной флотилией». К слову сказать, она стала своеобразным продолжением шествия: эстафету принял учебный корабль «Перекоп» — в момент старта акции на мачте подняли копию Знамени Победы и флаг «Бессмертного полка». На бортах зрителей приветствовали ветераны, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.

Флотилия прошла вдоль Петропавловской крепости, вдоль Петровской набережной и завершился рядом с крейсером «Аврора».