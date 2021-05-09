Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 21:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Общество
Российский кинооператор Лисов скончался на 81-ом году жизни
21:12
Армия
Участники парада Победы в Москве получили награды Минобороны РФ
21:10
Армия
Британцы рассказали, как Китай может обернуть мощь американской авиабазы против США
21:09
Армия
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
21:05
Политика
Представитель Facebook осудил блокировку Дональда Трампа
21:05
Общество
Вдвое больше россиян приняли участие в шествии «Бессмертный полк»
21:04
Общество
Анамнез недели: Годовщина Победы и переписывание истории
21:03
Весь мир
Всемирная организация здравоохранения передала Сирии 40 машин скорой помощи
21:03
Происшествия
Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске
21:03
Общество
«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга
21:02
Шоу-бизнес
Дочка певицы Ханны пела песни во время полета на вертолете
21:01
Армия
Десять американских десантников пострадали при высадке на учениях в Эстонии
21:01
Происшествия
Пенсионерка погибла в перевернувшейся иномарке под Вологдой
21:01
Происшествия
Ревнивец из Забайкалья зарезал жену и сознался полиции
21:00
Общество
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев встретил День Победы в Тверской области
21:00
Общество
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
21:00
Общество
День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
20:59
Политика
Российский блогер Маврин поразил американцев рассказами о войне
20:57
Происшествия
Жительница Челябинска пострадала после столкновения с электросамокатом
20:56
Спорт
Нурмагомедов попросил президента UFC Уайта организовать бой Махачеву
Все новости

Дмитрия Шепелева раскритиковали из-за поста о Дне Победы

Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева раскритиковали из-за поста о Дне Победы
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 9 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками мнением о праздновании Дня Победы. Его позиция вызвала негативную реакцию со стороны подписчиков.

Шепелев посвятил пост на своей странице в Instagram празднованию 9 Мая. Он признался, что в этот день настроение у него совсем не праздничное, поскольку он считает годовщину Великой Победы поводом для грусти. Не нравится телеведущему и демонстрация военной мощи в честь Дня Победы.

«Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением «больше никогда» и днем памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших», — написал Шепелев.

Подписчики ведущего раскритиковали его из-за этого поста. Поклонники напомнили ему, что помимо Дня Победы существует 22 июня —День памяти и скорби. А отмечать 9 Мая, по мнению фолловеров Шепелева, как раз нужно парадом.

«Это дань подвигу! Уходили на фронт тоже маршем и праздновать мы должны маршем, но и хранить память и в сердце, и в семье»;

«С какой стати грустить в День Победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности. Подобные стенания просто надоели!»;

«Техника демонстрирует нашим ветеранам, что их наследники готовы постоять за свою землю!!!»;

«Печально, что те, кто не был связан с теми годами, пишут сегодня такие слова, а ветераны сидят на трибунах с гордо поднятой головой!» — возмутились подписчики телеведущего.

По мнению пользователей соцсетей, далеко не все звезды поздравили поклонников с Днем Победы подобающим образом. Например, певицу Анну Семенович раскритиковали из-за снимков в форме Советской армии, опубликованных в честь праздника.

день победы 9 мая шепелев
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 302508 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 241961 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 185072 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 146101 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 102787 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрия Шепелева раскритиковали из-за поста о Дне Победы
Рейтинг@Mail.ru