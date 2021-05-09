Дмитрия Шепелева раскритиковали из-за поста о Дне Победы

Москва, 9 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками мнением о праздновании Дня Победы. Его позиция вызвала негативную реакцию со стороны подписчиков.

Шепелев посвятил пост на своей странице в Instagram празднованию 9 Мая. Он признался, что в этот день настроение у него совсем не праздничное, поскольку он считает годовщину Великой Победы поводом для грусти. Не нравится телеведущему и демонстрация военной мощи в честь Дня Победы.

«Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением «больше никогда» и днем памяти человеческого мужества и памяти миллионов погибших», — написал Шепелев.

Подписчики ведущего раскритиковали его из-за этого поста. Поклонники напомнили ему, что помимо Дня Победы существует 22 июня —День памяти и скорби. А отмечать 9 Мая, по мнению фолловеров Шепелева, как раз нужно парадом.

«Это дань подвигу! Уходили на фронт тоже маршем и праздновать мы должны маршем, но и хранить память и в сердце, и в семье»; «С какой стати грустить в День Победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности. Подобные стенания просто надоели!»; «Техника демонстрирует нашим ветеранам, что их наследники готовы постоять за свою землю!!!»; «Печально, что те, кто не был связан с теми годами, пишут сегодня такие слова, а ветераны сидят на трибунах с гордо поднятой головой!» — возмутились подписчики телеведущего.

По мнению пользователей соцсетей, далеко не все звезды поздравили поклонников с Днем Победы подобающим образом. Например, певицу Анну Семенович раскритиковали из-за снимков в форме Советской армии, опубликованных в честь праздника.