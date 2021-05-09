В Новосибирске восстановили броневик времен ВОВ

Новосибирск, 9 мая. Броневик БАШ-64, разработанный специально для командиров и не пошедший в широкую серию, был восстановлен жителем Новосибирска Андреем Киселевым вместе с единомышленниками.

Автомобиль создан на основе броневика БА-64 со сплошной броней, который в свою очередь базировался на шасси ГАЗ-64. Водителя и пассажиров защищают листы стали толщины от 4 до 12 мм. В движение машину 1944 года выпуска приводит четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 3,3 литра производительностью 50 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 80 км/ч.

Российский ЗИЛ «Каратель» ранее стал лидером списка самой необычной и малоизвестной военной техники мира, составленного канадскими журналистами.