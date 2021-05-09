Вечный огонь загорелся на Кургане Бессмертия в Тульской области

Тула, 9 мая. Вечный огонь на Кургане Бессмертия в Белевском районе региона стал по-настоящему вечным.

На этом мемориале традиционно проводятся церемонии захоронения останков солдат, павших в боях за Родину, отмечают День Победы и дату освобождения города. Прежде только во время таких значимых событий Вечный огонь зажигали от газового баллона. Накануне 9 Мая завершилась реконструкция мемориала, осуществлена газификация. Теперь огонь здесь будет гореть всегда, в любое время года, в разное время дня и ночи.

«Сбылась давняя мечта фронтовиков, местных жителей, наша мечта — наконец удалось провести газ к Вечному огню на Кургане Бессмертия, чтобы он горел постоянно в память обо всех павших защитниках Родины», — заявил на торжественной церемонии председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

Зажжение Вечного огня осуществили от частицы пламени в белевском сквере Памяти.