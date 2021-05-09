Ученые выяснили, как маленькие певчие птицы пересекают большие расстояния

Москва, 9 мая. Маленькие птицы пересекают пустыни и моря, взлетая в три раза выше обычного, заявили ученые из Лундского университета, Копенгагенского университета и Центра изучения природы.

Отследить продолжительность и дальность полетов маленьких певчих птиц довольно сложно. На них невозможно закрепить специальные датчики. Однако ученые нашли выход из сложившейся ситуации. Они разработали новый датчик и снабдили им относительно крупных больших камышевок.

Выяснилось, что мигрирующие птицы обычно летят по ночам, а днем отдыхают. Однако камышевки продолжали лететь и в светлое время суток. Одна из птиц, на которой удалось разместить датчик, летела 32 часа. Она поднялась на высоту 6 тыс. метров, а не на 2 тыс., как обычно. Вероятно, именно на такой высоте птицам легче всего преодолевать жаркие пустыни или светоотражающие поверхности моря.

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