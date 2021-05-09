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Затраты россиян на покупку новых автомобилей выросли в 2021 году

Экономика
Затраты россиян на покупку новых автомобилей выросли в 2021 году
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Москва, 9 мая. На покупку новых легковых автомобилей жителями России в первом квартале текущего года было потрачено 680,3 млрд рублей.

Эта сумма на 8% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, подсчитали эксперты агентства «Автостат». По их данным, повышение расходов произошло на фоне падения продаж машин на 3% и увеличения средневзвешенной цены на 12%.

Наиболее серьезный рост показал рынок моделей премиального сегмента. Его емкость увеличилась на 21% и составила 212,6 млрд рублей, что составляет около 30% от всех потраченных жителями РФ на покупку автомобилей денег. Около 70% продаж пришлось на машины массового сегмента (467,7 млрд рублей), который вырос лишь на 5%.

На отечественном рынке новых легких коммерческих автомобилей зафиксирован рост второй месяц подряд. Лидером здесь остался бренд GAZ с долей 40%.

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