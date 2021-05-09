Российский полузащитник Миранчук забил седьмой гол за итальянскую «Аталанту»

Парма, 9 мая. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук стал автором одного из мячей в матче Серии А между «Пармой» и «Аталантой».

Матч чемпионата Италии по футболу, в котором «Парма» принимала «Аталанту», завершился победой гостей с разгромным счетом 5:2. Полузащитник Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме и стал автором одного из забитых мячей. Игрок сборной России забил седьмой мяч в нынешнем сезоне Серии А.

Более того, Миранчук помог «Аталанте» установить историческое достижение — впервые четыре гола записали на свой счет футболисты, вышедшие на замену. Это является рекордом итальянского первенства с момента перехода на современную систему начисления очков в сезоне 1994/1995.

Ранее стало известно, что Сердар Азмун может стать партнером Миранчука по «Аталанте». Контракт иранского форварда с «Зенитом» заканчивается в 2022 году.