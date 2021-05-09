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Полицейские Тулы вышли на службу «В едином строю» с солдатами Победы

Общество
Полицейские Тулы вышли на службу «В едином строю» с солдатами Победы
Федеральное агентство новостей  / 

Тула, 9 мая. Сотрудники полиции региона в День Победы вышли на службу, прикрепив к форме бейджи с фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта акция, организованная областным Управлением МВД, получила название «В едином строю».

Полицейские задействованы в охране порядка на праздничных мероприятиях, патрулируют улицы и дорожное движение, а изображение участника войны на форменной одежде подчеркивает преемственность поколений.

«Защищая граждан от противоправных посягательств в мирное время, каждый сотрудник полиции в День Победы находится в едином строю с теми, кто защищал Родину в годы войны», — рассказал ФАН об идее акции заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Ожидается, что подобное проявление единства с участниками Великой Отечественной войны у тульских стражей порядка станет традиционным и будет реализовываться в каждый День Победы.

Ранее ФАН писал о том, как в Туле отмечают 9 Мая. Непогода не испортила тулякам праздник.

тульская область полиция 9 мая
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