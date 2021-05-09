Парламент Египта обсудил закон об увольнении наркозависимых госслужащих

Палата представителей Египта собралась в Каире для обсуждения новой партии законодательных поправок. В частности, депутаты рассмотрят предложения по изменению ряда пунктов к закону о государственной службе № 81/2016, регулирующему деятельность госслужащих.

Пакет документов составлен на основе доклада, подготовленного Комитетом по труду и Комитетом по законодательным и конституционным вопросам парламента. По словам специалистов, необходимо защитить общество от опасностей, связанных с удержанием на работе лиц, употребляющих запрещенные наркотические вещества.

Зависимых на улицу

Авторы доклада уточнили, что поправка в основном направлена на то, чтобы позволить государственным органам автоматически увольнять служащих, имеющих положительный результат теста на запрещенные вещества, без суда.

«Эта юридическая процедура необходима для защиты коммунальных служб и жизни граждан от сотрудников, которые совершают роковые ошибки из-за пристрастия к наркотикам», — говорится в сообщении.

Поправка последовала за тремя железнодорожными авариями, произошедшими в Египте за минувший месяц. В результате инцидента погибло более 40 пассажиров и сотни людей получили ранения. Проведенное прокуратурой расследование несчастных случаев показало, что машинисты трех поездов употребляли запрещенные наркотические вещества.

Египетийн Сохаг хотод галт тэрэг мөргөлдөж дор хаяж 32 хүн амь үрэгджээ.



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pic.twitter.com/jb8XDwx48z — Шифу мастер (@shifumasters) March 27, 2021

«Они очень вредны для мозга, а также для нервного и психологического состояния человека, поэтому закон необходимо изменить, чтобы автоматически увольнять таких личностей с работы», — указывается в документе.

Специалисты предложили следующие поправки:

Разрешить наказывать тех, кто помог зависимому человеку получить работу в госструктурах;

Все претенденты перед устройством в органы государственной власти, администрацию, коммунальные компании, реабилитационные центры, детские сады, школы и больницы, обязаны предоставить отрицательный тест на наркотики и справку, что не состоят на учете в наркодиспансере;

Ежегодно проводить тестирование на запрещенные вещества среди всех госслужащих и незамедлительно увольнять их в случае положительного результата. Последним дается право обжаловать это решение, обратившись в судебную медицинскую экспертизу;

Сотрудники, уклоняющиеся от прохождения теста на наркотики, без разумного оправдания также отстраняются от должности;

Ввести крупные штрафы и/или тюремное наказание для тех, кто помогает зависимым людям получить работу в органах государственной власти;

За предоставление поддельной справки об отрицательном тесте на наркотики наказывать сотрудника тюремным заключением.

За закрытыми дверями

Парламент также обсудит предложение по изменению статьи 186 УК Египта, инкриминирующую всем тем, кто публикует, фотографирует или записывает слушания по уголовному делу без предварительного разрешения председательствующего судьи.

Члены комитетов ссылаются на статью 187 Конституции, которая гласит, что судебные разбирательства являются открытыми, но в некоторых случаях суд может объявить закрытое заседание с целью соблюдения общественного порядка и этики.

«Предлагается ввести штраф до 300 тысяч фунтов (более 1,4 млн рублей — Прим. ФАН) для нарушителей 186 статьи уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Представители Высшего совета судей, Верховного совета по регулированию средств массовой информации и Национальной организации прессы и СМИ одобрили введение взыскательных мер.

Пора платить

Депутаты также изучат поправку к Закону о нотариате и сборах за документацию 70/1964. Правительство предлагает ввести нотариальный сбор в размере 0,5% (максимум 100 тысяч фунтов) для всех компаний, которые стремятся работать не только на территории государства, но и за рубежом.

«Согласно действующему законодательству, подрядные фирмы освобождаются от этого взноса», — говорится в отчете Палаты.

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Авторы доклада считают, что поправка благоприятно скажется на улучшении инвестиционного климата для всех национальных компаний, работающих в Египте и за его пределами.

«Эффективность большинства сильных экономик зависит от активной деятельности их предприятий на местном и внешнем рынках», — говорят эксперты.

В докладе указывается, что «расширение бизнеса египетских фирм за рубеж означает увеличение притока иностранной валюты и спроса на трудовых мигрантов».

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что миллионы граждан Египта ожидают возвращения в Ливию на заработки. Они планируют помочь в восстановлении разрушенных городов, пострадавших за время десятилетнего кризиса.