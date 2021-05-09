Выявлена самая уязвимая перед COVID-19 категория мужчин

Вашингтон, 9 мая. Мужчины, которые страдают от облысения, чаще других людей страдают от коронавирусной инфекции, заявили американские ученые.

Ген облысения, встречающийся у представителей сильного пола, влияет на тяжесть течения коронавируса. Такой вывод на основании проведенных исследований сделала группа американских ученых. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее на сайте издания Medical Express.

«Установлено, что андрогенетическая алопеция провоцируется активностью гена рецептора андрогенов (AR). Этот ген способен влиять как на выпадение волос, так и на тяжесть коронавируса», — сказано в сообщении.

Специалисты Медицинского колледжа отца Мюллера обнаружили связь коронавируса и дерматита рук. В связи с более частым мытьем рук и использованием антисептиков женщины намного чаще стали жаловаться на сухость кожи и аллергию.