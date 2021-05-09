Белые акулы используют «тренировочные лагеря» для обучения молодых особей охоте

Лондон, 9 мая. Поведение белых акул, обитающих в южноафриканском заливе Моссел, изучали на протяжение пяти лет. Исследование провели специалисты из Великобритании.

Эксперты проанализировали около трех тысяч наблюдений за акулами. Более 81% обитателей залива составляли подростки океанической рыбы, остальные представляли собой половозрелых особей. Оказалось, что изолированная бухта служила «тренировочным лагерем» для обучения молодых акул охоте.

Такие места удобны для тренировок, так как молодые особи могут охотиться на мелкую рыбу и скатов, а акулы постарше — тюлени и небольшие киты. Комфортные условия обитания помогают детенышам избегать конкуренции, преследования и нападений со стороны взрослых рыб.

Ученым давно известно, что акулы обладают большим умом и способностью к социальному общению. Они также могут мигрировать на десятки тысяч километров, хорошо ориентируясь в пространстве.