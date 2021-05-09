Грузины потребовали установить в Гори памятник Сталину

Гори, 9 мая. Население грузинского города Гори, в котором родился Иосиф Сталин, выступило с острой критикой в адрес Тбилиси.

Несмотря на то, что в Грузии действует «Хартия свободы», запрещающая использование любой коммунистической символики во время проведения публичных мероприятий, в городе Гори, где родился Иосиф Сталин, местные жители с представителями неправительственных организаций устроили публичную акцию протеста, потребовав от властей страны поставить памятник своему земляку. Об проведении данной публичной акции стало известно из сообщения РИА Новости.

Помимо этого, по данным источника, грузинский телеканал «Рустави 2» передает о том, что собравшиеся принесли с собой портреты Сталина, а также надели майки с надписью СССР. Среди участников акции были слышны поздравления с Днем Победы, а также звучали требования к властям страны отказаться от ранее принятого в Тбилиси курса на вступление страны в НАТО. Также, раздавались призывы восстановить дружеские отношения с Россией. Кроме того, среди собравшихся можно было слышать утверждения о том, что «победа в Великой Отечественной войне была заслугой Сталина».

Источником отмечается, что сразу после развала СССР в Грузии было демонтировано множество памятников Сталину. Местные активисты неоднократно предпринимали усилия для восстановления памятников. Однако неизвестные вандалы наносили им повреждения, а затем местные власти их вновь демонтировали. В итоге главный памятник Сталину с центральной площади Гори, был убран лишь 2010 году.

Ранее военным руководством Литвы и Грузии был подписан новый план сотрудничества в военной области сроком на год.