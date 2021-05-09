В Красноярске спасли сорвавшегося со скалы подростка

Красноярск, 9 мая. Школьник сбился с пути, когда возвращался домой по улице Базайской, и сорвался со скалы Красный гребень.

Подростку удалось зацепиться за выступ скалы и набрать номер диспетчерской службы спасения, сообщили в КГКУ «Спасатель». Меньше чем через час специалисты установили местонахождение 15-летнего мальчика.

Для поисковых мероприятий задействовали квадроцикл. Найденного школьника подняли наверх и передали родным. Подросток отделался легким испугом и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее спасатели нашли девочку, заблудившуюся в лесу под Тверью, писал ФАН.