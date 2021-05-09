Сын Рудковской и Плющенко прочитал стихотворение в честь Дня Победы

Москва, 9 мая. Продюсер и светская львица Яна Рудковская опубликовала поздравление ко Дню Победы. В честь праздника ее сын прочитал стихотворение и показал фото прадедушки.

Рудковская поздравила поклонников с 9 Мая на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором ее сын от фигуриста Евгения Плющенко Александр, известный под прозвищем Гном Гномыч, читает стихотворение и рассказывает о прадедушке, прошедшем Великую Отечественную войну. На кадрах мальчик держит в руках портрет прадеда-фронтовика.

«Великий праздник — День Победы, где в бой с врагом шли наши деды. Стремились мир вернуть, свободу всем сердцем ждущему народу!» — говорит сын Рудковской и Плющенко на видео.

В посте продюсер рассказала, что ее дед Сыров Николай Тимофеевич прошел военный путь от границы СССР до Москвы, а затем от столицы до Берлина. Прадед Гном Гномыча получил множество ранений и был награжден орденами и медалями.

Многие знаменитости в честь Дня Победы поделились историями о членах семьи, участвовавших в сражениях. Например, певица Алена Свиридова рассказала, что оба ее деда погибли на войне.