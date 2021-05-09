Российские ученые зарегистрировали мощнейшую вспышку на Солнце

Москва, 9 мая. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева зафиксировали мощнейшую солнечную вспышку.

Пик явления пришелся на 7 мая, он был зафиксирован в 22:04 по московскому времени. Мощность солнечной вспышки соответствует классу М3.91. Это самое мощное явление начиная с 29 ноября 2020 года. Максимальное значение по шкале оценки составляет пять баллов.

Факт вспышки на Солнце подтверждает нарастание рентгеновского излучения земной орбите. В ее пик воздействующее на планету излучение превысило допустимую норму в 100 раз. Последствием названо влияние на спутниковую навигацию, рассказали российские ученые.

Способ предсказывать магнитные бури и вспышки на Солнце описали специалисты из Самарского национального университета. Они также назвали факторы, оказывающие влияние на чрезмерный нагрев звезды.