Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 21:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Общество
Российский кинооператор Лисов скончался на 81-ом году жизни
21:12
Армия
Участники парада Победы в Москве получили награды Минобороны РФ
21:10
Армия
Британцы рассказали, как Китай может обернуть мощь американской авиабазы против США
21:09
Армия
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
21:05
Политика
Представитель Facebook осудил блокировку Дональда Трампа
21:05
Общество
Вдвое больше россиян приняли участие в шествии «Бессмертный полк»
21:04
Общество
Анамнез недели: Годовщина Победы и переписывание истории
21:03
Весь мир
Всемирная организация здравоохранения передала Сирии 40 машин скорой помощи
21:03
Происшествия
Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске
21:03
Общество
«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга
21:02
Шоу-бизнес
Дочка певицы Ханны пела песни во время полета на вертолете
21:01
Армия
Десять американских десантников пострадали при высадке на учениях в Эстонии
21:01
Происшествия
Пенсионерка погибла в перевернувшейся иномарке под Вологдой
21:01
Происшествия
Ревнивец из Забайкалья зарезал жену и сознался полиции
21:00
Общество
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев встретил День Победы в Тверской области
21:00
Общество
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
21:00
Общество
День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
20:59
Политика
Российский блогер Маврин поразил американцев рассказами о войне
20:57
Происшествия
Жительница Челябинска пострадала после столкновения с электросамокатом
20:56
Спорт
Нурмагомедов попросил президента UFC Уайта организовать бой Махачеву
Все новости

Визажист Гоар Аветисян намекнула на разрыв с мужем

Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян намекнула на разрыв с мужем
instagram.com  /  @goar_avetisyan

Москва, 9 мая. Гуру мейкапа Гоар Аветисян спровоцировала новую волну слухов о расставании с мужем Сергеем. Совсем недавно пара наслаждалась отдыхом на Мальдивах и, казалось, была счастлива.

Слухи, что в нынешних отношениях Аветисян не все так гладко, ходили давно. Визажист официально не подтверждала свадьбу с бойфрендом, однако в Сети частенько называла его мужем. Кроме того, в прошлом году у пары родился общий сын. По словам звезды, с Сергеем она познакомилась практически сразу после развода с первым супругом. Новую любовь гуру мейкапа встретила в интернете.

На днях Аветисян в очередной раз решила ответить на вопросы фолловеров, поэтому устроила в Instagram-аккаунте рубрику «вопрос-ответ». Одна из подписчиц обратила внимание, что звезда давно не публиковала снимки с избранником, поэтому поинтересовалась, куда запропастился Сергей. Ироничный ответ визажиста многих удивил. Она разместила картинку с надписью: «И жили они долго и счастливо, когда расстались».

Поклонники восприняли это как намек Аветисян на разрыв с возлюбленным. Кроме того, на странице звезды в Instagram в последнее время много размышлений об одиночестве в браке и проблемах в отношениях. Недавно она вовсе написала пост под названием «Я хочу развестись с мужем», однако описала в нем истории, которые получает в сообщениях от незнакомых женщин.

Ранее гуру мейкапа во время очередного отпуска решила рассказать подписчикам «историю о гусенице». Аветисян наглядно продемонстрировала трансформацию своего тела после липосакции.

отношения разрыв Аветисян
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 302508 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 241961 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 185072 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 146101 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 102787 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Шоу-бизнес / Визажист Гоар Аветисян намекнула на разрыв с мужем
Рейтинг@Mail.ru