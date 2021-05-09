Визажист Гоар Аветисян намекнула на разрыв с мужем

Москва, 9 мая. Гуру мейкапа Гоар Аветисян спровоцировала новую волну слухов о расставании с мужем Сергеем. Совсем недавно пара наслаждалась отдыхом на Мальдивах и, казалось, была счастлива.

Слухи, что в нынешних отношениях Аветисян не все так гладко, ходили давно. Визажист официально не подтверждала свадьбу с бойфрендом, однако в Сети частенько называла его мужем. Кроме того, в прошлом году у пары родился общий сын. По словам звезды, с Сергеем она познакомилась практически сразу после развода с первым супругом. Новую любовь гуру мейкапа встретила в интернете.

На днях Аветисян в очередной раз решила ответить на вопросы фолловеров, поэтому устроила в Instagram-аккаунте рубрику «вопрос-ответ». Одна из подписчиц обратила внимание, что звезда давно не публиковала снимки с избранником, поэтому поинтересовалась, куда запропастился Сергей. Ироничный ответ визажиста многих удивил. Она разместила картинку с надписью: «И жили они долго и счастливо, когда расстались».

Поклонники восприняли это как намек Аветисян на разрыв с возлюбленным. Кроме того, на странице звезды в Instagram в последнее время много размышлений об одиночестве в браке и проблемах в отношениях. Недавно она вовсе написала пост под названием «Я хочу развестись с мужем», однако описала в нем истории, которые получает в сообщениях от незнакомых женщин.

Ранее гуру мейкапа во время очередного отпуска решила рассказать подписчикам «историю о гусенице». Аветисян наглядно продемонстрировала трансформацию своего тела после липосакции.