Ольгу Бузову высмеяли из-за роли жены фронтовика в видео ко Дню Победы

Москва, 9 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграла жену участника Великой Отечественной войны в ролике к 76-й годовщине Великой Победы. Видео вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков.

Поздравительный ролик исполнительница хита «Мало половин» опубликовала на своей странице в Instagram. На видео три девушки, одну из которых как раз играет Бузова, стирают белье в речке и обсуждают мужей-фронтовиков. Одна из жен волнуется за супруга и говорит, что он давно ей не писал. Героиня телеведущей же сообщает, что получала письмо с фронта три дня назад.

Внезапно к девушкам подходит солдат в форме. Он оказывается мужем девушки, волновавшейся за супруга. Фронтовик передает героине Бузовой платок и она понимает, что ее муж погиб. В конце видео показывают певицу с мальчиком, играющим роль ее сына.

«Мам, а правда, что папа дяде Сереже жизнь спас?» — спрашивает ребенок. «Правда», — отвечает героиня Бузовой. «Я этого никогда не забуду!» — говорит мальчик.

Многие подписчики Бузовой высмеяли ее из-за этого видео. По мнению фолловеров, певица не справилась с актерской игрой. Некоторые напомнили и о недавней госпитализации звезды.

«Особенно, когда девушки все с бьюти-макияжем. Печально видеть такие ролики»; «Господи, Ольга жива. Стирает»; «Актриса дешевого театра»; «Из тебя актриса никакая»; «Да где же «Оскар»?! Несите скорее!» — написали комментаторы.

Ольга Бузова ранее опубликовала другое поздравление с Днем Победы. В нем она поблагодарила ветеранов за мирное небо над головой.