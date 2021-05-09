Анамнез недели: Годовщина Победы и переписывание истории

В новом проекте Федерального агентства новостей «Анамнез недели» сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным экспертом обсуждают главные новости последних дней. Сегодня писатель и общественный деятель Николай Стариков будет беседовать с директором лицея № 369 и председателем Ассоциации молодых педагогов России в СПб Константином Тхостовым.

Вместе они препарируют самые интересные новости минувшей недели. В первую очередь, разумеется, речь пойдет о 76-й годовщине Великой Победы. Собеседники обсудят память о подвиге советских граждан и военный потенциал нашей армии, который сегодня продемонстрировали на Красной площади. Но в то время, как в России помнят и чтут Великую Победу, в Германии подвиг советских солдат, кажется, стремятся поскорее забыть. Сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку, после объединения Германии лишили звания почетного гражданина Берлина. Постоянные попытки Запада переписать историю привели к необходимости нового законопроекта — теперь уравнивать роль СССР и нацистской Германии в Великой Отечественной войне запрещено. Достаточно ли этого, чтобы защитить нашу историю? Смотрите в новом выпуске «Анамнеза недели»